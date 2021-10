An der Spitze des Sozialgerichts, des einzigen Fachgerichts in Speyer, gab es in dieser Woche einen Leitungswechsel. Präsidentin Anette Schmidt ist in den Ruhestand verabschiedet, Johannes Holzheuser zu ihrem Nachfolger ernannt worden. Er war schon seit 2019 Vizepräsident des Gerichts in der Schubertstraße. Nach Stationen am Sozialgericht Mainz, am Bundessozialgericht und am Landessozialgericht war der promovierte Jurist nach Speyer gekommen und hatte den Vorsitz der 11. Kammer des Sozialgerichts übernommen. „Mit Ihrer Erfahrung und Ihrem Fachwissen werden Sie das Sozialgericht Speyer hervorragend leiten“, würdigte ihn Werner Follmann, Präsident des Landessozialgerichts, bei der Amtsübergabe.

Lobende Worte gab es auch für Anette Schmidt, die 1986 erstmals im Sozialgericht Speyer auf dem Richterstuhl saß. Danach absolvierte sie mehrere Stationen am Landessozialgericht, bevor sie 2001 als Vizepräsidentin nach Speyer zurückkam und nach einer erneuten Zeit in Mainz 2011 zur Präsidentin ernannt wurde. Sie habe stets die Bedürfnisse der Rechtssuchenden, aber auch der Bediensteten in den Vordergrund gestellt und übergebe das Sozialgericht Speyer bestens aufgestellt, stellte Follmann heraus.