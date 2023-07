Seinen 70. Geburtstag feiert heute, Montag, der Speyerer Kommunalpolitiker und Künstler Johannes Doerr. Er gehörte von 1998 bis 2019 dem Stadtrat und zahlreichen Ausschüssen an und ist heute noch in der CDU sehr aktiv. Lange Jahre führte er deren Ortsverein Speyer-Süd. Doerr wurde in Bolanden geboren und kam 1961 nach Speyer. Er absolvierte in der Domstadt eine Lehre als Schriftsetzer, ließ die Meisterschule in Stuttgart folgen und entdeckte 1980 das Aquarellmalen für sich. Werke von Doerr waren mehrfach ausgestellt, zieren die Etiketten von Repräsentationsweinen und wurden 1998 sowie 2022 bei Benefizaktionen auf dem Brezelfest versteigert.