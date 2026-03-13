Die Jobmesse „Meine Zukunft“ macht am Samstag, 14. März, in Speyer Station. Sie ist bei freiem Eintritt von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Angebote zu Karriere, Aus- und Weiterbildung bietet die Messe in der Veranstaltungshalle Hangar 10 des Technik-Museums. Ausrichter ist die Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG (Kempten). Rund 40 Aussteller sind angemeldet, die meisten aus Speyer und der Region, darunter die Stadtwerke, die Gewo, das Technik-Museum, die Diakonissen, die Rentenversicherung, mehrere Banken und auch die RHEINPFALZ. Zur Messe gehören auch ein Vortragsprogramm, ein „Karriere-Warmup“ mit Tipps zur Jobsuche und eine interaktive Karriereplattform.