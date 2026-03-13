Speyer Jobmesse „Meine Zukunft“ im Technik-Museum

Auch um Möglichkeiten für Praktika geht es bei der Messe.
Die Jobmesse „Meine Zukunft“ macht am Samstag, 14. März, in Speyer Station. Sie ist bei freiem Eintritt von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Angebote zu Karriere, Aus- und Weiterbildung bietet die Messe in der Veranstaltungshalle Hangar 10 des Technik-Museums. Ausrichter ist die Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG (Kempten). Rund 40 Aussteller sind angemeldet, die meisten aus Speyer und der Region, darunter die Stadtwerke, die Gewo, das Technik-Museum, die Diakonissen, die Rentenversicherung, mehrere Banken und auch die RHEINPFALZ. Zur Messe gehören auch ein Vortragsprogramm, ein „Karriere-Warmup“ mit Tipps zur Jobsuche und eine interaktive Karriereplattform.

