Der Förderverein „Freunde der Stadtbibliothek Speyer“ hat der Stadtbibliothek einen Medienrückgabekasten gespendet. Bürgermeisterin Monika Kabs und Bettina Gersch vom Freundeskreis haben das Teil am Freitag zur Mittagsstunde seiner Bestimmung übergeben.

Der Medienrückgabekasten steht rechts vom Haupteingang der Villa Ecarius und ermöglich eine kontaktlose Rückgabe entliehener Medien rund um die Uhr. Das ist eine Serviceverbesserung, die gerade in der Pandemiezeit wichtig ist. Etwa 80 Bücher kann der stabile und fest im Boden verankerte Kasten aufnehmen, die dann in einer fahrbaren Box von den Bibliotheksmitarbeitern in die Villa Ecarius, dem Sitz der Bibliothek, transpontiert werden können. Er wird regelmäßig geleert.

Der Medienrückgabekasten hat knapp 3000 Euro gekostet und wurde von der Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG gebaut.