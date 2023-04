Zwei junge Frauen werden den AV 03 Speyer demnächst deutschlandweit bekannt machen: Josephine Huck (22) und Lorin Sayin (14).

Die beiden vertreten den Athletenverein wie früher Noemi Lo Curto, seit ihrer Heirat Costanzino, bei nationalen Titelkämpfen. Die in Speyer wohnende, in Heidelberg Psychologie studierende Landauerin Josephine Huck kämpft vom 23. bis 25. Juni um die deutsche Hochschul-Meisterschaft in Rostock. Die gebürtige Speyererin Lorin Sayin, Achtklässlerin des Kaiserdom-Gymnasiums, tritt um die deutsche Meisterschaft der U15 vom 9. bis 13. Mai in Lindow/Brandenburg an. „Beide haben gute Chancen“, meinen Hans Diehl und Gregory Slowak von der AV-Boxabteilung.

Federgewichtlerin Huck und Leichtgewichtlerin Lorin, deren Vater Özcan einst auch beim Athletenverein in Fäuste bewegte, sind „vom Boxsport fasziniert“, wie es die Ältere ausdrückt. Angeleitet von Chefcoach Robert Schander trainieren sie und fünf andere junge Frauen wöchentlich fünf- bis sechsmal im Athletenheim. Dazu gehen sie täglich joggen. „Ich mach’ das früh am Morgen“, sagt Josephine Huck, „das macht mir nichts aus, denn ich bin Frühaufsteherin.“ Zum Boxen hat sie in Landau gefunden.

In Deutschland tun sich Boxsportlerinnen schwer, sich im Ring zu beweisen. Denn ihre Vereine haben Mühe, sie kämpfen zu lassen. Nicht alle der fast 900 Klubs des Deutschen Boxsport-Verbandes bilden auch Frauen und Mädchen aus. Die Kampfbücher der Josephine Huck und der Lorin Sayin verzeichnen denn auch nur jeweils drei Einsätze.