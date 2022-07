Drei Wochen Stadtradeln sind vorbei. Ein Teilnehmer ist sich ganz sicher: Es wird viel mehr als nur die Erinnerung davon bleiben.

„Ja, ich weiß, es war ne geile Zeit, uns war kein Weg zu weit.“ Der Song „Geile Zeit“ der Gruppe „Juli“ könnte für viele der mehr als 1700 Teilnehmer am Stadtradeln in Speyer geschrieben sein. Für mich jedenfalls ist es so. Drei Wochen lang habe ich auf die Frage, „Warum fahre ich diese Strecke nicht mit dem Fahrrad?“, ganz selten einen Grund gefunden.

Das Zweirad statt Auto zu nehmen, ist als Mitglied des Teams „Die rasenden RHEINPFALZ-Reporter“ zum neuen „Normal“ für mich geworden. Ja, da haben „Juli“ nicht recht: „Es ist vorbei“, wie es ein paar Takte später heißt, stimmt nicht. Denn jetzt geht es erst richtig los. Nicht für strammere Waden oder Rekorde, sondern für ein besseres Klima und eine gesündere Umwelt. So wird auch Geld für Benzin und Fitnessstudio gespart. Zugegeben: Einen Teil davon brauche ich für Ausrüstung. Womit dann „Juli“ mit ihrem Song „Fahrrad“ – den gibt es wirklich – recht behalten: „Ich fahr’, bis es in den Beinen sticht ... mit’m Fahrrad durch die Nacht ... nein, es geht nicht, es geht einfach nicht vorbei.“