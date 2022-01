Die Stadt Speyer schreibt im Jahr 2022 wieder den Ehrenamtspreis aus, für den ab Montag, 24. Januar, die Anmeldung geöffnet ist. Der Ehrenamtspreis der Stadt soll laut einer Pressemitteilung der Verwaltung der Bedeutung des Ehrenamts Rechnung tragen und diejenigen ehren, die sich in der Stadt für das Leben und die Lebensqualität einsetzen. 2022 soll der Preis allerdings in neuer Form vergeben werden: zu einem thematischen Schwerpunkt und an insgesamt drei Projekte. Künftig soll der Ehrenamtspreis alle zwei Jahre ausgeschrieben werden, heißt es außerdem in der Mitteilung. Im Jahr 2022 sollen demnach engagierte Menschen ausgezeichnet werden, „die mit ihren Projekten vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie große Herausforderungen gemeistert haben“. Die drei Preise, die vergeben werden, sind mit jeweils 1000 Euro sowie mit einer Stele mit Urkunde dotiert. Ein Preis werde speziell an Kinder und Jugendliche vergeben, weshalb Speyerer Vereine, Organisationen und Einrichtungen aufgerufen sind, auch Engagierte unter 18 Jahren für den Ehrenamtspreis vorzuschlagen.

„Das Virus verändert viel und verlangt, Gewohntes auf den Kopf zu stellen. In dieser schwierigen Situation macht es Mut, dass die Menschen in unserer Stadt bereit sind, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Eine neue Welle der Solidarität macht deutlich, dass Zusammenhalt, Fürsorge der Gemeinschaft und soziales Miteinander auch in dieser schwierigen Lage möglich sind und mehr denn je gebraucht werden“, wird Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in der Pressemitteilung zitiert.

Um für den Ehrenamtspreis ins Rennen gehen zu können, muss das Projekt einen Bezug zur Domstadt haben beziehungsweise in Speyer angesiedelt sein, teilt die Stadt mit. „Eigenbewerbungen sind ausgeschlossen. Vereine, Organisationen oder Initiativen können aber Personen aus ihren Reihen vorschlagen.“ Eine Anmeldung ist ab Montag, 24. Januar, online über das Antragsformular unter www.speyer.de/ehrenamtspreis möglich. Die Frist endet am 7. März. Im Frühsommer soll dann die Jury, bestehend aus der OB, Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), dem Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst tagen. Die Preisverleihung ist für 14. Juli im Innenhof des Historischen Rathauses geplant.