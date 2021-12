Eine weitere Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen, haben Bürgerinnen und Bürger in Speyer seit vergangenen Freitag. Auf dem Parkplatz des Naturfreundehauses hat eine „Drive Thru“-Teststelle eröffnet. Alleinstellungsmerkmal: Man muss sein Auto nicht verlassen. Betreiber ist die Neustadter Firma Riffelmacher GmbH & Co. KG. Sie bringt reichlich Erfahrung mit.

„Der Betrieb läuft jetzt an“, berichtet Frank Riffelmacher, Geschäftsführer der verantwortlichen Neustadter Firma. Am Eröffnungstag blieb die Nachfrage nach Schnelltests an der neuen Teststelle noch recht verhalten.

Neues Angebot noch ein Geheimtipp

„Es war noch kein Riesenandrang“, berichtet Riffelmacher der RHEINPFALZ von knapp 100 Testungen. Der Betrieb müsse erst bekannt werden. Unter anderem in Neustadt betreibt die Firma ebenfalls ein „Drive Thru“- Teststelle. Dort seien es laut Riffelmacher etwa 1000 bis 1500 Testungen pro Tag und regelmäßig eine Schlange von 30 Autos.

Ungefähr 30 Mitarbeiter seien in der neuen Teststelle auf dem Parkplatz vor dem Naturfreundehaus im Schichtdienst tätig, so der Geschäftsführer. „Das sind nicht alles Vollzeitstellen, viele machen es auch nebenberuflich.“ Auch Medizinstudenten oder Menschen, die Erfahrung mit dem Testen an anderen Teststellen, etwa beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) oder den Maltesern gesammelt hätten, würden in der neuen Teststelle arbeiten.

Betreiber war lange Feuerwehrmann

Riffelmacher war fast 20 Jahre im Katastrophenschutz tätig, leitete jahrelang den Gefahrstoffzug der Feuerwehr des Rhein-Pfalz-Kreises. So kam der Kontakt zu Speyers Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann zustande. Seine Firma ist unter anderem im Großhandel für medizinische Produkte wie Masken oder Tests tätig, da habe der Betrieb von Testzentren schon zu Beginn der Pandemie nahegelegen. Das Testzentrum hat sieben Tage die Woche von elf bis 21 Uhr geöffnet. „Aus unserer Erfahrung heraus lassen sich viele Leute vor allem abends testen“, sagt er. Man schaue sich die Situation in Speyer an und könne dann gegebenenfalls bei den Öffnungszeiten nachjustieren.