Einen Jeep Grand Cherokee haben bislang Unbekannte zwischen 28. September, 23 Uhr, und 29. September , 15 Uhr, im Ginsterweg gestohlen. Das Fahrzeug hat nach Angaben der Polizei noch einen Zeitwert von rund 15.000 Euro. Besonders auffällig ist die Lackierung des Fahrzeugs: Es ist vorne schwarz und hinten weiß. Zudem sind an den Seiten im Heckbereich Herzen aufgeklebt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 9632773 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.