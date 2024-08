Die Ferien sind angebrochen und damit die Zeit für die RHEINPFALZ-Sommer-Interviews. In diesem Jahr geht Ellen Korelus-Bruder dahin, wo Speyerer fröhlich sind und feiern. Am Samstag hat sie ganz zufällig Matthias Kistner (50) mit seiner Mutter Irene Kühne (73) auf dem Wochenmarkt getroffen.

Herr Kistner, ist der Einkauf auf dem Wochenmarkt Urlaub?

Unbedingt. Hier treffen wir Freunde, finden neue Bekannte und können in aller Ruhe das kaufen, was wir mögen. Der Bekanntenkreis mit Wochenmarkt-Leidenschaft ist im Laufe der Jahre immer größer geworden. Er wächst weiter und weiter. Entschuldigt ist nur, wer krank ist. Andere Ausnahmen gelten nicht. Schließlich ist jeder Besuch auf dem Wochenmarkt ein kleiner Urlaub.

Gehen Sie denn gar nicht auf Reisen?

Doch. Wir haben gerade zwei Wochen Mallorca hinter uns. Gestern war ich mit meiner Familie auf dem Altrhein segeln. Leider ist Wochenmarkt für Berufstätige nur samstags möglich. Deshalb suchen wir vor allem im Sommer Alternativen für die restlichen Tage und Abende.

Wann haben Ihre Wochenmarkt-Besuche begonnen?

Angefangen haben wir damit schon vor vielen Jahren. Damals gab es nur auf dem Wochenmarkt am Samstag Biogemüse. Das hat uns überzeugt, dem bleiben wir auf jeden Fall für immer treu.

Wie sind Sie heute hergekommen?

Natürlich mit dem Fahrrad. Die Strecke von Speyer-West bis in die Innenstadt ist auch für meine Mutter noch überschaubar. Mein Freund kommt sogar mit seinem Sohn per Rad aus Schifferstadt. So viel ist es ihm wert, mich zu treffen. Außerdem ist das Fahrrad das beste Transportmittel für unser Gemüse, das wir sonst bis zum Auto schleppen müssten.

Was machen Sie, wenn das Zweirad kaputt ist oder die Fahrt auf dem Drahtesel aus anderen Gründen nicht möglich ist?

Das ist für uns kein Grund, zu Hause zu bleiben. Dann kommen wir eben doch mit dem Auto. Allerdings ist die Parkplatzsuche am Samstagvormittag ziemlich herausfordernd.

Wären Sie trotzdem dafür, dass der Königsplatz künftig autofrei bleibt?

Angesichts der schwierigen Parkplatzsituation in Speyer kann ich nicht dafür stimmen. Für die Anwohner bringe ich aber viel Verständnis auf. Sie müssen den Parkplatz den ganzen Tag ertragen. Andererseits müsste die Mama zu Hause bleiben, wenn sie den Weg zum Wochenmarkt irgendwann nicht mehr auf zwei Rädern schafft.

Was ist für Sie das Schönste hier?

Toll ist, dass der Wochenmarkt wieder auf den Königsplatz zurückgekehrt ist, auch wenn wir während der Corona-Zeit regelmäßig und klaglos zum Festplatz gefahren sind. Das Flair hier ist aber einfach unersetzlich. Und der Brunnen ist endlich wieder richtig schön. Auf dem Wochenmarkt ist Entspannung genauso wichtig wie der Einkauf.

Darum geht es also zuerst zum Kaffeestand der Bäckerei Grünewalt?

Ja, den ersten und den letzten Kaffee gibt es hier. Und ein süßes Stückchen für die Mama. Dazwischen klappern wir die Stände ab. Heute gibt es keinen Fisch. Na ja, den holen wir dann in der Auestraße.