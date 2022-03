Beim Zimmertheater in der Speyerer Heiliggeistkirche gibt es in dieser Woche neben zwei Vorstellungen von „Happy“ am Donnerstag und Freitag zwei besondere musikalische Abend mit Live-Bands am Mittwoch und Samstag.

Am Mittwoch, 23. März, um 20 Uhr ist ein besonderer Vinyl Club Abend, denn die Musik kommt live mit Charles Unlimited ab 20 Uhr. Stars der regionalen Jazz-Szene wie Lömsch Lehmann, Martin Lejeune, Matthias Debus und Erwin Ditzner treten auf. Letzterer übernimmt den Part des am 28. Februar tödlich verunglückten Christian Huber, an den an diesem Abend besonders erinnert wird.

Das Oeuvre von Charles Mingus ist eine Ursuppe des Modern Jazz aus der sich das Quartett in eklektischer Küchenmanier bedient. Mingus gilt nicht nur als Pionier der Kontrabasstechnik, sondern zählt vor allem auch zu den herausragenden Komponisten der Jazzgeschichte. Der Mann mit dem starken Ego war Zeit seines Lebens ein Enfant terrible des Jazz. Neben dem musikalischen Stellenwerte seines Schaffens sind es auch die Anekdoten rund um seinen aufbrausenden Charakter und sein bewegtes Leben die faszinieren.

Experimentierfreudiges Quartett

Das experimentierfreudige Quartett, initiiert vom Mannheimer Bassisten Matthias Debus, verfolgt hierbei unterschiedlichste Ansätze dem Werk des Meisters zu huldigen: ob freies Spiel um und mit markanten Motiven der Original Arrangements oder vielleicht auch eine musikalische Verwertung seiner kuriosen Ansagen?

Am Samstag, 26. März, gibt es einen weiteren abwechslungsreichen Abend der Extraklasse in den Genres des Soul, Jazz und Pop in der Heiliggeistkirche ab 20 Uhr. Die durch bundesweite Konzerte bekannte Band Acoustic Colour hat ihre Qualität bereits live im Fernsehen beim SWR unter Beweis gestellt. Mit lässiger Leichtigkeit spielt sich das Quintett quer durch die Genres des Soul, Jazz und Pop und verpasst jedem Song seinen überraschend neuen Anstrich. Fünf leidenschaftliche Künstler nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise. Es gibt Interpretationen von aktuellen Künstlern wie Jamie Cullum oder ZAZ. Gleichermaßen gibt es mit der Gruppe auch Songs von seit Jahrzehnten etablierten Stars freuen wie Al Jarreau, Sting, Herbie Hancock oder Paul Simon.

Info

Tickets für das Konzert am 26. März und Reservierung für den 23. März im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, 06232 72018, tickets@zimmertheater-speyer.de oder www.zimmertheater-speyer.de. Derzeit können nur vollständig Geimpfte, Genesene sowie negativ Getestete oder Geboosterte die Veranstaltungen erleben.