In ihrem Programm „Strings and in-between“ bei Brilliant Spaces in Speyer am 27. April um 20 Uhr beziehen sich Martin Simon und Bernhard Sperrfechter durchaus auf die Tradition des Jazzduospiels, bleiben jedoch nicht in dieser stehen, sondern suchen darüber hinaus den intimen musikalischen Dialog. Dieser ermöglicht dem Duo ästhetische, stilistische und klangliche Freiheiten, die Raum für Innovatives und Unerhörtes bieten. Das Seminar- und Kulturhaus Brilliant Spaces Haus Trinitatis in der Johannesstraße 6a bietet Raum und Rahmen für diesen Abend voller Musik und kreativer Energie in lockerer Atmosphäre bei Getränken und Snacks (ab 19 Uhr und nach der Veranstaltung) und bietet einen jazzig freien, lebendigen Dialog zwischen Gitarre und Kontrabass.

Martin Simon wird als unerschütterlicher, ruhiger und sehr kreativer Musiker und Bassist beschrieben. Hochgelobt in Presse und Fachpublikationen sind das genau die Fähigkeiten, die auch die nationale und internationale Musikerszene an ihm schätzt. Sein Blick für das Ganze und die Fähigkeit, die Rolle des Basses an die stilistischen Gegebenheiten einzufügen, machen ihn zum gefragten Sideman. Er spielte auf dem Montreux Jazz Festival, mehrfach bei den Jazzopen Stuttgart und dem Enjoy Jazz Festival. Sowie auf unzähligen weiteren Jazzfestivals europaweit. Seine Musik brachte ihn nach China, Amerika, Russland und Afrika. Neben seiner künstlerischen Arbeit führte er mit großem organisatorischem Talent die IG Jazz Mannheim äußerst erfolgreich durch die Coronakrise. Als gefragter Pädagoge ist er in Workshops und Onlinekursen präsent.

Bernhard Sperrfechter ist in verschiedenen Formationen zu hören und seit kurzem auch solistisch mit wachsendem Programm unterwegs. Neben der letzten Veröffentlichung „Horseradish“ mit brandlDUOsperrfechter, mit Sängerin Jutta Brandl, ist er als Sideman u.a. auf CDs von Barbara Lahr, Caroll Vanwelden und „hot four | den heissen vier“ zu hören. Als Produzent arbeitet er darüber hinaus für verschiedene Theater als auch für andere Künstler u.a. PublicSoundOffice mit Thomas Siffling. Sperrfechter war über mehr als 2 Jahrzehnte Dozent an der Akademie Frankfurter Musikwerkstatt FMW und leitet heute die Musikschule der Stadt Speyer. Als Buchautor hat er mehrere pädagogische Lehr- und Arbeitsbücher zum Thema Ensemblearbeit, Gitarre und Harmonielehre verfasst.