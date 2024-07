Jaron Götz und Manuel Kropp wurden südwestdeutsche Jahrgangsmeister über 2,5 Kilometer im Willersinnweiher in Ludwigshafen. Bei herrlichem Badewetter starteten zwölf Jugendliche des WSV Speyer über die ungewohnte Strecke.

Es standen zwei Runden über jeweils 1,25 km auf dem Programm. Bojen markieren weitläufig die Strecke, so dass der Schwimmer versuchen muss, die Orientierung nicht zu verlieren, um unnötige Meter zu sparen. Jaron Götz schwamm mit einer Sechser-Gruppe in der Führung mit und belegte im Endspurt drei Sekunden hinter einem Sportler aus Kaiserslautern in 43:21,75 Minuten Platz zwei in der offenen Klasse.

Doppelsieg

Niklas Flacke schlug mit einer Minute Rückstand auf seinen Mannschaftskollegen Manuel Kropp im Jahrgang 2007 als Zweiter in 37:07,82 min an. Das Männerteam komplettierte Maurice Kropp mit einem fünften Rang bei den 2005ern. Bei den Damen erzielte Leilani Filser (2011) in 38:41,32 die schnellste Zeit im Speyerer Team und und gewann die Bronzemedaille.

Position zwei eroberte Violetta Selifonova (2006) in 40:45,60 min. Eine weitere Bronzemedaille sicherte Judith Sieberg im Jahrgang 2009 in 43:05,56 min. Das beste Ergebnis des WSV im starken Jahrgang 2010 schaffte Theresa Langhoff als Sechste 42:59,49. Lia Lehmann und Frieda Schöne folgten auf den weiteren Plätzen.

Vereinsmeisterschaft

Angelina Yasenieva stieg als Sechste im Jahrgang 2011 aus dem Wasser. Die jüngste Teilnehmerin Viktoria Bretthauer (2012) startete zum ersten Mal bei einer Meisterschaft und beendete diese ebenfalls als Sechste.

Ihre Vereinsmeisterschaften richten die Speyerer am kommenden Samstag (10 Uhr) aus. 112 Schwimmer von sechs bis 20 Jahren kämpfen in verschiedenen Altersklassen um die Titel. Um etwa 10.25 Uhr zeigt die Synchrongruppe der Domnixen wieder ihr Können. Als besonderes Highlight wartet Die Drei-Mal-50-Meter-Mixed-Staffel der Familien (12 Uhr).