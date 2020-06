Das japanische Restaurant Hinode, das eigentlich am 9. April in der Kleinen Pfaffengasse hätte öffnen sollen, ist noch immer geschlossen. Der fehlende Koch ist wegen der Reisebestimmungen noch nicht wieder zurück in Deutschland. Darüber informiert Richard Böhme, Ehemann der Inhaberin Hongming Böhme, auf RHEINPFALZ-Anfrage. Der Koch werde aber in der Küche dringend gebraucht. Im März wollte er schon aus Japan nach Deutschland kommen, wurde aber am Flughafen in Frankfurt abgewiesen und musste zurück nach Asien reisen. Ein anderer Koch sei jedoch schon in Speyer, sagt Böhme.

Die Bundesregierung will die Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis zum 31. August verlängern, will aber für Länder, die bestimmte Kriterien erfüllen, eine Ausnahme machen. Die Böhmes setzen nun ihre Hoffnung in diese Ausnahmeregelung: „Wenn Japan zu diesen Ländern gehört, kann unser Koch im Juli hoffentlich einreisen“, sagt Richard Böhme. Allerdings berichten mehrere Medien über die Gefahr einer zweiten Welle in Japan. Seit 15. Mai bietet das Restaurant einen Liefer- und Abholservice an. „Der wird glücklicherweise gut angenommen.“ Die Betreiber denken darüber nach, noch einen dritten Koch zu organisieren.