Der japanische Generalkonsul Takeshi Ito hat sich bei einem Besuch in Speyer in das Goldene Buch der Stadt eingetragen.

Der 56-jährige Diplomat war anlässlich der Nonki-Con nach Speyer gekommen, wie die Stadt mitteilt. Die Messe fand am Wochenende zum fünften Mal in der Stadthalle statt. Takeshi Ito ist als Generalkonsul Japans in Frankfurt ansässig und zuständig für die Vertretung des Landes in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Bei einem Gespräch mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und dem Generalkonsul seien „die Bedeutung internationaler Begegnungen sowie die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Japan hervorgehoben“, heißt es aus dem Rathaus. Außerdem sei über die Vergangenheit beider Länder und die Wege zur Demokratie gesprochen worden. „Dabei wurde auch über die Herausforderungen gesprochen, demokratische Strukturen zu stärken, sie im Alltag zu festigen und dauerhaft zu bewahren“, teilt die Stadt mit. „Es ist von zentraler Bedeutung, miteinander im Dialog zu bleiben. Internationale Beziehungen sind ein wertvoller Beitrag zum gegenseitigen Verständnis. Wir lernen voneinander, erkennen Gemeinsamkeiten und respektieren Unterschiede. Genau darin liegt die Stärke partnerschaftlicher Zusammenarbeit“, wird die OB zitiert. Bei der Nonki-Con hielten Ito und Bürgermeister Alexander Schubert (CDU) ein Grußwort.