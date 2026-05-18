Die Japan-Messe Nonki-Con hat zahlreiche Besucher in die Stadthalle gebracht. Der Fokus diesmal: das moderne Japan mit Manga und Anime. Was macht die Faszination aus?

30 Jahre alt ist sie mittlerweile, die Ideengeberin der Nonki-Con, erinnert sich Organisatorin Tomoko Moser von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Vorderpfalz. Denn als Moser vor vielen Jahren an der Volkshochschule unterrichtete, sei eine Schülerin auf sie zugekommen mit der Idee, dass sie auch in Speyer Cosplay machen möchte. Cosplay, das setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern „costume“ und „play“ und stammt ursprünglich aus Japan. Dabei verkörpern Cosplayer ganz verschiedene Charaktere aus Serien, Videospielen oder Comics. In der Speyerer Stadthalle wird die Vielfalt an diesem Wochenende sichtbar.

Die Idee der Speyerer Nonki-Con sollte 2019 schließlich umgesetzt werden, „aber dann kam Corona“, erinnert sich Moser. 2022 sei es endlich soweit gewesen. „Die Con wurde von Anfang an sehr gut angenommen“. Klein sei sie, aber bekannt, denn die Fans kämen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem Ausland. Alle Generationen seien mit Spaß auf dem Event dabei. Außerdem habe sich das Organisationsteam um Moser auf die Fahnen geschrieben, vor allem kleine Kunstschaffende zu unterstützen.

In Japan selbst sind Manga und Anime – also japanische Comics und oft darauf basierende Serien – tief verwurzelt. Alle möglichen Themen kommen darin vor: vom Büroalltag über Fantasy und Romance bis hin zu Manga fürs Lernen. Sie spiegeln die verschiedenen Interessen der Bevölkerung wider und sind „bunt gemischt“. „Für mich sind sie grenzenlos. Nicht nur: Du bist anders. Wir sind anders.“ Jede und jeder toleriere andere, das macht die „angenehme Atmosphäre“ aus - „gerade jetzt in dieser Zeit“.

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Wie das gemeint ist, zeigt sich zum Beispiel an Semih Selbeck. Er liebt das Häkeln, insbesondere von Amigurumis – süßen Tierchen – oder anderen niedlichen Dingen. Für seinen Workshop auf der Nonki-Con hat er die Häkelanleitung eines Häschens mitgebracht. Extra für Workshopteilnehmerin Susanne Firnkes zeigt er neben dem Häschen, wie man auch ein Kätzchen häkeln kann. Passend dazu hat Firnkes ein Katzen-Haarreif auf, aber: „Ich bin keine Cosplayerin! Die Katzenohren haben so gut zu meinen Haaren gepasst, deshalb habe ich sie gekauft.“ Manga liest sie „querbeet“. Der Zeichenstil ist bei vielen „so schön detailliert. Man sollte sich das eigentlich im XXL-Format anschauen und darin versinken.“ Außerdem mag sie die verschiedenen Themen.

Durch den Comic „My little pony“ ist die Künstlerin „Aqua“ zum Zeichnen gekommen. Inspiration sieht sie in allem, was mit Manga und Comics zusammenhängt: Cartoons, Musik, Videospiele. Eigentlich möge sie die „eher düsteren Themen, die Abgründe der Menschheit“, erzählt sie. Sie male, seit sie drei Jahre alt ist, und habe es „nie wieder abgelegt“. Verschiedene Animationsstile wie Stop-Motion, 2D, 3D und verschiedene Perspektiven findet die Künstlerin an Anime faszinierend.

Übersetzerin Jasmin Dose ist in Japan mit Manga und Anime aufgewachsen. Zusammen mit dem Journalisten Stefan Mesch und Manga-Übersetzer Jan Lukas Kuhn hat sie das Buch „Unnützes Wissen über Manga und Anime“ herausgebracht. Mesch hatte schon ein Buch über Comic-Nerds geschrieben, weshalb ihn der Verlag gefragt habe, ob er sich etwas Ähnliches auch für Manga vorstellen könnte. Er habe die Recherchearbeit übernommen und das Buch in eine „gemeinsame Form“ gebracht. Die Fun-Facts hat Dose durch ihre Quellenarbeit direkt aus Japan mitgebracht. „An Anime beeindruckt mich, dass es ein Medium geschafft hat, international so erfolgreich zu sein, obwohl Japan geografisch und von der Entwicklung her eine Insel ist.“