Bei Jana Schellroth laufen im Mehrgenerationenhaus Offener Treff im Weißdornweg in Speyer alle Fäden zusammen. Dabei lernt sie immer wieder neue Menschen kennen, wie sie im Interview mit Narin Ugrasaner erzählt.

Frau Schellroth, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Arbeitsalltag?

Als Leiterin der Einrichtung kümmere ich mich um alle Belange rund um das Mehrgenerationenhaus (MGH) und bin für die Weiterentwicklung des Hauses verantwortlich. Ich organisiere Angebote für Jung und Alt, akquiriere Gelder zur Finanzierung neuer Angebote, gewinne Menschen für die Mitarbeit im MGH, koordiniere die Raumvergabe, arbeite in verschiedenen Netzwerken mit, initiiere neue Netzwerke und bin Ansprechpartnerin für alle Nutzergruppen im MGH.

Was ist das Schwierigste daran?

Im MGH gibt es zurzeit mehr als 30 Angebote. Unter anderem die Bürgeranlaufstelle mit der Wertstoffsackausgabe, den Digital- und Spieletreff, Taschengeldbörse, Kindertagespflegebörse, Sprechzeit „Neue Medien“, Hip-Hop für Kids, Integrationskurse und Selbsthilfegruppen. Ab April werden wir übergangsweise das Jugendcafé, dienstags und donnerstags von 16 bis 20 Uhr, mit Angeboten für Kinder und Jugendliche im MGH realisieren. Bei so vielen unterschiedlichen Nutzerinnen und Nutzern sind gegenseitige Rücksichtnahme und hin und wieder eine koordinierende Hand sehr wichtig.

Was war das kurioseste Erlebnis?

Zu unserem monatlichen Freitagsfrühstück, das als Buffet mit Kaffee und O-Saft angeboten wird, brachte einmal ein Gast die eigene Thermoskanne mit Kaffee mit. Das hat mich doch etwas überrascht.

Warum machen Sie Ihren Job gerne?

Ich mag meine Arbeit. Sie ist sehr abwechslungsreich. Ich habe viel Entscheidungsfreiheit und lerne immer wieder neue, interessante Menschen kennen.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ich denke schon. Infolge der Corona-Pandemie pausieren einige Angebote, zum Beispiel das Freitagsfrühstück und der Digital- und Spieletreff. Fast täglich fragen mich ehemalige Gäste, wann diese Angebote wieder stattfinden. Dieser Zuspruch bestärkt mich in meinem Handeln.

Würden Sie gerne mal einen Tag lang mit Ihrem Chef die Positionen tauschen?

Nein, ich fühle mich in meinem Job sehr wohl.

Was macht Ihren Job im Mehrgenerationenhaus besonders?

In meinem Job begegne ich vielen kreativen Menschen, die sich mit ihren Ideen in das Haus einbringen möchten. Darüber hinaus kann ich eigene Ideen in Projekte umsetzen. Das macht meine Arbeit sehr spannend.

Welchen Tipp würden Sie Anfängern mitgeben?

Man sollte in jeder Situation freundlich bleiben, immer offen für Neues und geduldig sein.

Interview: Narin Ugrasaner

Zur Person

Jana Schellroth ist 53 Jahre alt und Leiterin des Mehrgenerationenhauses Offener Treff Weißdornweg bei der Gewo Leben gGmbH. In ihrer Freizeit liest sie gerne, wandert und radelt in Wald und Flur.