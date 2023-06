Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Indianer vom Stamm der Tulalip, Snoqualmie und Muckleshoot haben ihn gekannt – in seiner Geburtsstadt Speyer kennt ihn wohl niemand mehr. Doch in der Erinnerung vieler Christen im nordwestlichen Nordamerika lebt der Jesuitenpater Jakob Rebmann weiter.

Rebmann, am 20. Juni 1851 in Speyer geboren und am 5. November 1935 in Spokane im US-Bundesstaat Washington gestorben, hat sich nicht nur als Indianermissionar an der Pazifikküste einen Namen gemacht. Er