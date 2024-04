Die „Pestalozzis“ sind zurück! Zum ersten Mal seit 2019 haben 16 Artisten der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule zahlreiche Besucher im neuen Zelt des Kinder- und Jugendzirkus Bellissima begeistert.

Wenn Insa Ollesch den Jahrmarktzauber mit den Artisten feiert, sich um den Umbau der Manege kümmert und am Ende ihren Schülern mit Tränen in den Augen für eine tolle Show dankt – dann können nur die Pestalozzis unter dem Zirkuszelt sein. Die Schulleiterin motiviert, strukturiert und jongliert. Ohne Projektleiterin Claudia Vogel geht nichts. Sie hält seit Jahren die Fäden in der Hand, kennt die Artisten von klein auf, weiß um Wirkung und Können, Maske und Kostüm. Ihr gelingt es auch im Jahrmarktzauber, Spaß und Freude an die Kinder und Jugendlichen weiterzugeben.

Auf Gleis 1 steht der Sonderzug, bereit zur Abfahrt zum Jahrmarkt. Mit „Zeit, dass sich was dreht“, begleitet Herbert Grönemeyer den bunten Einzug der Artisten musikalisch. Clara (13), Ina (18) und Joar (18) ist die Aufregung nicht anzumerken, mit der die Pestalozzi-Schüler in den vergangenen Stunden zu kämpfen hatten. Frisuren, Glitzer-Phantasien und schillernde Röcke und Umhänge sitzen, das Lächeln in den Gesichtern kommt aus den Herzen der jungen Zirkuskünstler.

Performen wie Michael Jackson

16 der aktuell 107 Schüler der Schule für ganzheitliche Förderung gehören teilweise seit vielen Jahren dem Zirkusprojekt an, das aus dem Bundesprogramm „Zirkus macht stark“ hervorgegangen ist. Clara ist schon Zirkuskind, seit sie in den Kindergarten gegangen ist. Sie schwingt drei Hula-Hoop-Reifen gleichzeitig um die Hüften und genießt den stürmischen Beifall so sehr, dass sie die Manege am liebsten gar nicht mehr verlassen würde. Aber dann hätte ihr Artisten-Kollege nicht zeigen können, wie gut er in der Lage ist, zu tanzen und zu performen wie Michael Jackson.

Joar wagt sich mit einem Mitschüler aufs Laufseil. Die beiden überwinden die Gratwanderung meisterhaft, Applaus und Jubel sind ihnen gewiss. So viel Freude, so viel Spaß haben zwei mit ihrer Jonglage-Nummer, dass das Publikum hingerissen ist vom amüsanten Ablauf in der Manege. Wie Prinz Karneval fühlt sich ein kleiner Artist, als er den Zuschauern süße Überraschungen zuwirft.

Im Rampenlicht

Ina tritt im grün glänzenden Outfit ins Rampenlicht. Neun Jahre gehört sie zu den Pestalozzi-Zirkuskindern. Ihr Auftritt im „Jahrmarktzauber“ ist ihr letzter. Im Sommer verlässt sie die Schule. Den Zirkus wird sie vermissen, ist sie sicher. „Vor allem Claudi“, sagt sie und setzt sich noch einmal auf den Schoß der Projektleiterin. Am schönsten war für Ina das Gruppenfoto, das sie an ihre Zirkuskarriere erinnern wird. Glitter um die Nase gibt ihr das Gefühl, dass heute ein ganz besonders schöner Tag ist. Die Schmetterlingsflügel legt sie nach ihrem poetischen Auftritt ganz vorsichtig an den Manegenrand. Clara hat der Beifall noch besser gefallen als die Scheinwerfer. Sie freut sich schon auf die nächste Show im Zelt des Zirkus Bellissima. Auch Joar ist froh, die Pestalozzischule noch ein weiteres Jahr besuchen zu können. „Dann darf ich weiter mitmachen bei den Pestalozzis.“ Das nächste Mal will er auf jeden Fall wieder dabei sein.