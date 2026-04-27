Im Speyerer Judenhof, Teil des Weltkulturerbes SchUM-Städte, wurden im vergangenen Jahr rund 26.000 Besucher verzeichnet. Das sind deutlich mehr als im Jahr zuvor. Es waren aber auch schon mal über 27.000. Das sagte Tanja Binder, die Leiterin des Fachbereichs Kultur bei der Stadt, in der jüngsten Sitzung des Speyerer Kulturausschusses. Stark waren vor allem die ersten Jahre nach der Welterbe-Verkündung 2021 gewesen. Die Teilnehmer an Stadtführungen, bei denen der Judenhof nur eine von mehreren Stationen ist, werden gesondert erfasst.

Binder berichtete auch von den Untersuchungen an dem Nachbargebäude, in denen Räume für die Vermittlungsarbeit eingerichtet werden sollen. Dort müsse der seinerzeit verbaute, ungenügende Sandstein durch neuen, besseren ersetzt werden. An der mittelalterlichen „Frauenschul“ auf dem Gelände wird es demnach auch Restaurierungsarbeiten geben, die den Besucherbetrieb aber nicht beeinträchtigen werden. Noch in Arbeit ist die Machbarkeitsstudie für ein zusammen mit dem Domkapitel geplantes Welterbe-Besucherzentrum. Binder zeigte ein variables Modell für einen Neubau mit maximal 500 Quadratmetern Nutzfläche im südlichen Domgarten. Noch ist hier nichts entschieden.