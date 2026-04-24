„Skurril“, „sinnfrei“ – wenn in einer Gemeinderatssitzung solche Begriffe benutzt werden, dann ist in der Regel etwas nicht so gelaufen, wie es eigentlich sollte.

In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen war der Anlass, dass der Rat den Jahresabschluss der VG feststellen und Bürgermeister sowie Beigeordneten Entlastung erteilen sollte. Soweit, so unspektakulär. Was einige Ratsmitglieder zur Verwendung der eingangs genannten Begriffe bewog, war das Haushaltsjahr, um das es ging: 2014. Zwölf Jahre liegen also jene Bewegungen in den Gemeindefinanzen zurück, deren Richtigkeit der Rechnungsprüfungsausschuss hatte überprüfen sollen. Damals war ein Großteil sowohl der heutigen Rats- und Ausschussmitglieder als auch der betroffenen Verwaltungsmitarbeiter in der Finanzabteilung noch gar nicht in der Verantwortung. Und selbst wenn, dann ist seitdem so viel Wasser den Rhein hinuntergeflossen, dass eine sinnvolle Ausführung dieses Auftrags kaum möglich war, wie auch Ausschussmitglied Markus Münch (CDU) folgerichtig monierte. SPD-Ratsmitglied Herbert Martin Kälberer merkte an, dass eventuelle Unstimmigkeiten in der Schlussbilanz, die der Rechnungsprüfungsausschuss feststellen könnte, im Zweifelsfall längst verjährt seien.

Dass der Ausschuss nicht früher ans Werk gehen konnte, liegt daran, dass die Finanzabteilung der Verwaltung die Schlussbilanz für 2014 erst kürzlich fertiggestellt hat. Klingt schräg, ist aber so – und die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen steht mit dem Problem der verspätet fertiggestellten Jahresabschlüsse nicht allein da. Die Rückstände sind in vielen Fällen infolge der Fusion von Verbandsgemeinden 2014 entstanden. Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) hatte im vergangenen Jahr Personalmangel als einen Grund dafür angeführt. Mit voranschreitender Zeit wurde die Aufgabe für die Finanzabteilung indes nicht einfacher. So wurde 2018 eine neue Software für die Finanzen eingeführt, die nicht ohne Weiteres mit den Haushaltsjahren davor kompatibel ist.

Trotz allem hat die Verwaltung in den vergangenen Jahren Rückstände aufgearbeitet, auch wenn das bisher Geschriebene einen anderen Eindruck erweckt. Denn nicht nur die Verbandsgemeinde, auch die Ortsgemeinden warteten auf die Abschlüsse von Haushaltsjahren, die schon weit zurücklagen. Diese wurden mit Priorität aufgearbeitet, wie die Bürgermeisterin erklärte. Bedeutet aber eben auch: Die Abschlüsse für die VG blieben bis vor Kurzem liegen. Es besteht aber Hoffnung, dass die Aufgabe nicht irgendwann von Finanzbeamten an Historiker und Archäologen übergehen muss. Das Ziel ist nämlich laut Verwaltung, künftig zwei Abschlüsse pro Jahr fertigzustellen und so in ein paar Jahren alle Altlasten beseitigt zu haben.