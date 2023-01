Am Neujahrstag wird Jürgen Vorderstemann 80 Jahre alt. Der gebürtige Sauerländer war Bibliotheksdirektor und Standortleiter der Pfälzischen Landesbibliothek im Landesbibliothekszentrum (LBZ) Rheinland-Pfalz in Speyer.

Der promovierte Germanist und Romanist kam 1976 als Fachreferent in die Domstadt und übernahm die Leitung der „Geschäftsstelle zur Durchführung der Landesverordnungen über die Ausbildung und Prüfung für die bibliothekarischen Dienste in Rheinland-Pfalz“, wie es in einer Mitteilung des LBZ heißt. Diese Aufgabe nahm er bis zu seinem Ruhestand 2006 wahr. 1983 wurde Vorderstemann zum Bibliotheksdirektor und stellvertretenden Leiter der Pfälzischen Landesbibliothek ernannt. Von August 2003 bis Dezember 2006 leitete er diese Bibliothek, die am 1. September 2004 Teil des LBZ wurde.

Vorderstemann habe sich in seinen 30 Dienstjahren in Speyer insbesondere um die sogenannten Rara-Bestände (Handschriften, Alte Drucke, Autographen, Nachlässe) verdient gemacht. Sein Interesse daran war im Bibliotheksreferendariat an der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt geweckt worden. Dort hatte er eine bis dahin unbekannte Handschrift des Nibelungenliedes entdeckt. Zudem war er für zahlreiche Ausstellungen in der LBZ verantwortlich.

Der Jubilar ist einer der Mitinitiatoren der „Grünen Stube“ im Hohenfeldschen Haus in Speyer, einer Gedenkstätte zum Wirken der aufklärerisch-empfindsamen Schriftstellerin Sophie von La Roche. Als Vorsitzender des Literarischen Vereins der Pfalz, Sektion Speyer, hat der Wahl-Harthausener bis 2006 viele Schriftsteller zu Lesungen nach Speyer geholt. Jürgen Vorderstemann engagierte sich überdies als Kustos des Purrmann-Hauses (2007 bis 2013).