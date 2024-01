„Es war fantastisch. Jürgen Schätzel war überwältigt bis gerührt, hin und weg“: So fasste Matthias Richter die Geburtstagsüberraschung für den früheren Vorsitzenden des FV Speyer, Jürgen Schätzel, zu dessen 80. zusammen.

Was war geschehen? Richter und Ex-Trainer Claus Weber trommelten 35 Ehemalige aus Schätzels Zeiten zusammen, holten den Jubilar ab, brachten ihn nach Hause. Schätzel erhielt eine Collage. Bujar Gruda überreichte ein Trikot seines Sohns Brajan, Bundesligaspieler von Mainz 05. Zur Partie gegen Köln bemüht sich Richter nun um Karten.

Alterspräsident Ernst

Bei einer Power-Point-Präsentation in einem Lokal in der Innenstadt erschienen Bilder von einst. Zu jedem gab es auch von Schätzel Anekdoten. Sascha Maurer (Hopfen am See/Allgäu) nahm die weiteste Anreise auf sich. Ex-Nationalspieler Clirim Bashi kam aus Aachen. Manfred Ernst (84) übernahm den Altersvorsitz vor Peter Voigt.

Auch Dirk Rupprecht, Schätzels letzter Transfer, nahm Platz. Es soll nicht das letzte Treffen dieser Art gewesen sein. Richter plant schon ein Weißwurstessen im Sportpark.