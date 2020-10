Seit dreieinhalb Jahren leitet der Internist Jürgen Majolk als Ärztlicher Leiter die Interdisziplinäre Zentralen Aufnahme (IZA) am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus. Seit 1. Oktober tut der 58-Jährige das als Chefarzt, teilt die Klinik mit.

Zentrale Aufnahmen an deutschen Krankenhäusern gewinnen seit Jahren an Bedeutung. Gleichzeitig wachsen die gesetzlichen Anforderungen an die Notfallmedizin etwa durch die Einrichtung Integrierter Notfallzentren (INZ) mit ärztlichen Kompetenzschwerpunkten. „Vor diesem Hintergrund haben wir unsere IZA als eigenen chefärztlich geleiteten Bereich ausgewiesen“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Walter. Majolk habe maßgeblich zum ausgezeichneten Ruf des Aufnahme- und Notfallbereichs bei Rettungsorganisationen und Patienten beigetragen, lobt Walter.

„Speziell weitergebildete klinische Akut- und Notfallmediziner sowie fachübergreifend tätige Fachärzte übernehmen Erstversorgung und Behandlung der Patienten“, beschreibt Majolk einen Vorteil der ZNA. Der gebürtige Speyerer, seit 2010 am Diak, hat im Februar 2020 als dritter Arzt in Rheinland-Pfalz die neue Zusatzbezeichnung „Klinische Akut- und Notfallmedizin“ erworben. Er wohnt mit seiner Familie in Römerberg.