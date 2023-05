Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Shalom und herzlich willkommen“: Mit diesen Worten hat der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann am Sonntag in der Aula des Edith-Stein-Gymnasiums (ESG) zahlreiche Teilnehmer zur jüdisch-christlichen Gebetsfeier begrüßt. Bei der Feier wurden die Gemeinsamkeiten der Religionen in den Vordergrund gestellt. Und es wurde Kritik an gesellschaftlichen Entwicklungen geübt.

„Am Speyerer Dom und der ersten Speyerer Synagoge haben die gleichen Handwerker gearbeitet“, sagte Bischof Karl-Heinz Wiesemann bei der Gebetsfeier am Sonntag im Edith-Stein-Gymnasium.