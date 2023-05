Der neue Leiter der Tourist-Info Speyer ist 52 Jahre alt, verheiratet, hat drei Teenager-Kinder und lebt in Worms. In der Nibelungenstadt hat er auch studiert: Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Touristik. „Das war damals eine von nur vier Hochschulen in Deutschland, an denen das möglich war“, so Jörg Dörr. Der überwiegend in Karlsruhe aufgewachsene Experte ist seiner Studienrichtung und seinem Studienort treu geblieben und hat zunächst in der Wormser Tourist-Information gearbeitet, bevor er 2002 in den Landkreis Bad Dürkheim wechselte und die Leitung der neu geschaffenen I-Punkte in Freinsheim und Kallstadt übernahm. Er habe es sich dort zur Aufgabe gemacht, das Angebot der gesamten „Urlaubsregion“ zusammenzufassen, berichtet er.

In Freinsheim war Dörr für sechs Mitarbeiter zuständig, in Speyer leitet er eine Einheit mit zehn Mitgliedern auf 7,5 Stellen. Diese ist dem Fachbereich für Kultur, Tourismus, Bildung und Sport der Stadtverwaltung und dem Dezernat von Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) zugeordnet. Speyer hat im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 fast 280.000 Übernachtungen gezählt. Dörrs Vorgängerin Rita Nitsche war 22 Jahre lang im Amt.