Die Stadtverwaltung hat am späten Donnerstagnachmittag darüber informiert, dass sämtliche städtische Dienststellen am heutigen Freitag, ab 13 Uhr, für mindestens drei Stunden nicht erreichbar sein werden. Als Grund nannte die Stadt notwendige Wartungsarbeiten im „EDV-Bereich“. Es handele sich dabei um „Wartungsarbeiten und Updates, die regelmäßig durchzuführen sind“, teilte Stadtsprecherin Lisa Eschenbach auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. In dem besagten Zeitraum seien die Dienststellen sowohl vom E-Mail-Verkehr als auch von anderweitigen Internetdiensten abgeschnitten. Auch die Telefone sollen vorübergehend ausfallen. Die Stadtbibliothek schließe wegen dieser Arbeiten bereits um 13 Uhr. Die Tourist-Information bleibe nur für die Beratung der Touristen vor Ort geöffnet. Buchungen von Zimmern, Stadtführungen oder auch Tickets seien nicht möglich.