Die Irrfahrt einer Seniorin am Steuer ihres Autos endete am Freitagnachmittag an einem Baum auf einem Kreisverkehr in Speyer. Wie die Polizei berichtet, war die 81-Jährige vom Reffenthal kommend auf der Franz-Kirrmeier-Straße stadteinwärts unterwegs, als ihr Fahrzeug vor der Einfahrt in einen Kreisverkehr aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Die Seniorin überfuhr zuerst eine Verkehrsinsel und kollidierte anschließend mit einem auf dem Kreisverkehr stehenden Baum, der bei dem Unfall ebenso beschädigt wurde wie einige Verkehrsschilder. Die Fahrerin blieb unverletzt, ihr Auto musste abgeschleppt werden.