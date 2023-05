Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Seit über zwei Jahrzehnten lebt die Familie Lalani in Speyer. Die Proteste in ihrer iranischen Heimat beschäftigen das Ehepaar und ihre Kinder jeden Tag. In dem Land am Persischen Golf leben noch Angehörige der Lalanis. Ein Bruder von Ehemann Ebrahim saß 2019 als Regime-Gegner ein halbes Jahr im Gefängnis.

„Mein Herz ist schwer“, sagt Ebrahim Lalani. „Es tut unglaublich weh, zu sehen, mit welch roher Gewalt das Regime im Iran gegen Menschenrechte vorgeht.“ Seit 23 Jahren