Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Montag sechs weitere bestätigte Corona-Fälle für die Domstadt gemeldet. Damit steigt der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag von 63,3 auf nun 69,2. Damit liegt Speyer weiterhin über dem rheinland-pfälzischen Durchschnittswert von 52,0. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich 2963 Speyererinnen und Speyerer nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. 67 von ihnen gelten aktuell als infiziert. Im Zusammenhang mit Covid-19 wurden aus der Domstadt 87 Todesfälle gemeldet. Laut einer Statistik von Destatis und dem Robert-Koch-Institus haben sich in den vergangenen sieben Tagen 32 Personen in Speyer mit dem Coronavirus infiziert. Der Großteil von ihnen, zwölf Personen, stammt aus der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen. In dieser Altersgruppe liegt der Inzidenzwert bei 107,8. Laut Statistik haben sich zudem acht Personen aus der Altersgruppe 35 bis 59 sowie sieben Über-80-Jährige infiziert. Drei Infektionen wurden in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen verzeichnet sowie jeweils eine bei den Unter-Vierjährigen und den 60- bis 79-Jährigen.