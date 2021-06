Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat von Sonntag auf Montag eine bestätigte Neuinfektion mit dem Coronavirus für die Stadt Speyer gemeldet. Am Wochenende wurden keine weiteren Corona-Fälle in Speyer bekannt. Auch die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bleibt bei 84. Der Inzidenzwert für die Domstadt liegt aktuell bei 4,0. So niedrig war er schon lange nicht mehr: Laut LUA-Statistik lag der Inzidenzwert in Speyer zuletzt am 10. September 2020 auf diesem Niveau. Bis Ende Oktober stieg der Wert dann stark an, erreichte zum 31. Oktober die 120er-Marke, im November dann schlagartig binnen einer Woche Werte im Bereich von 227 bis 367. Der höchste Inzidenzwert seit Ausbruch der Pandemie war in Speyer am 20. Dezember 2020 erreicht: Damals betrug er 516,2. Deutliche Entspannung herrscht mit Blick auf das Infektionsgeschehen in der Domstadt seit 22. Mai. Seitdem liegt der Inzidenzwert dauerhaft unter der 50er-Marke. Mit dem Coronavirus infiziert haben sich seit Beginn der Pandemie 2853 Speyerer. In der vergangenen Woche haben sich laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts in Speyer zwei Personen zwischen 15 und 34 Jahren infiziert.