Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Mittwoch fünf neue bestätigte Corona-Fälle für Speyer gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt deshalb wieder auf einen Wert von 13,8 an. In der Domstadt gelten aktuell noch 21 Personen als aktive Fälle. Die Anzahl aller Bürgerinnen und Bürger aus Speyer, die sich seit Beginn der Pandemie mit Corona infiziert haben liegt damit bei insgesamt 2903 registrierten Fällen. An den Folgen von Sars-CoV-2 sind davon bisher 85 Menschen gestorben.