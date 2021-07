Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat von Mittwoch auf Donnerstag einen bestätigten Corona-Fall für die Stadt Speyer gemeldet. Seit Dienstag steigt der Inzidenzwert in der Domstadt wieder. Stand Donnerstag, 14.10 Uhr, liegt er laut LUA bei 5,9. In der vergangenen Woche ist laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts zusammen mit Destatis der Erreger Sars-CoV-2 in Speyer ausschließlich in der Gruppe der 15- bis 59-Jährigen nachgewiesen worden. Mit einem Inzidenzwert von 5,9 liegt die Domstadt am Donnerstag noch knapp unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnittswert von 6,1.