Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Donnerstag einen bestätigten Corona-Fall für Speyer gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert bleibt damit unverändert bei dem Wert vom Vortag: 17,8. Damit liegt Speyer noch immer unter dem rheinland-pfälzischen Landesdurchschnitt von 19,9. In den vergangenen sieben Tagen haben sich in der Domstadt neun Personen nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Der Großteil von ihnen – nämlich acht Personen – gehörten laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts in Zusammenarbeit mit Destatis zur Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen. Zudem ist eine Person aus der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen nachweislich infiziert worden.