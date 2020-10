Seit Donnerstag gilt in Speyer: Warnstufe „Orange“. Die Anzahl der gemeldeten Fälle von Coronavirus-Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag in der Domstadt am Donnerstag bei 36 – und überstieg somit den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 35 Fällen, ab dem der Warn- und Aktionsplan des Landes die zweite Gefahrenstufe (orange) erreicht sieht. Sieben neue bestätigte Infektionen hat der auch für Speyer zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Donnerstag für die Domstadt gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 197 Speyerer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Abzüglich der 162 Menschen, die als bereits genesen gelten, sowie der beiden Speyerer, die bisher im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, gibt es in der Stadt rein rechnerisch derzeit 33 aktive Fälle. 84 Personen befanden sich am Donnerstag in Quarantäne.

Taskforce kommt zusammen

Wegen der aktuellen Lage wird am Freitag die regionale Corona-Taskforce zusammenkommen, die der Aktionsplan des Landes in einer solchen Situation vorschreibt, teilt die städtische Pressestelle mit. Er soll über notwendige Maßnahmen beraten. Was konkret beschlossen werden soll, konnte eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage nicht sagen. „Wir müssen die Lage erst noch sondieren.“ Im Aktionsplan des Landes werden bei Warnstufe Orange verschiedene Möglichkeiten genannt, etwa eine Erweiterung der Maskenpflicht, zum Beispiel in Schulen und an stark frequentierten Orten, Reduzierung der Teilnehmerzahl auch bei privaten Feiern oder Sperrstunden in der Gastronomie.