Nach drei Tagen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 200 ist die Stadt Speyer am Mittwoch wieder unter diese Marke gefallen. Es wurden zwar 18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, aber die Inzidenz – wie immer bezogen auf 100.000 Einwohner – ging auf 185,9 zurück. Größere Ausbrüche in Speyer sind dem Gesundheitsamt nicht bekannt. An der Kita Wormser Landstraße, wo es zuletzt schon einen positiven Fall beim Personal gegeben hatte, hat sich laut Stadtverwaltung ein Verdachtsfall bei einer engen Kontaktperson bestätigt. In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA), wo am Freitag 38 infizierte Bewohner in Quarantäne waren, wurde für Dienstag ein Wert von 39 gemeldet.

Damit die Corona-Auflagen in Speyer gelockert werden können, reicht eine Inzidenz von 185 nicht aus: Schulen und Kitas sind bei Werten über 165 komplett im Notbetrieb. Der Einzelhandel dürfte erst bei einer mehrtägigen Inzidenz zwischen 100 und 150 wieder zu Terminshopping mit Schnelltest- und Dokumentationspflicht zurückkehren. Wenn die Inzidenz zwischen 50 und 100 läge, dürfte zudem die Außengastronomie mit vorheriger Terminvereinbarung und bei Vorlage negativer Schnelltests durch die Gäste wieder öffnen.