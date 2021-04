18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) von Mittwoch auf Donnerstag für die Stadt Speyer gemeldet. Damit steigt die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 2395. Von ihnen gelten 2021 als bereits genesen, 294 Fälle als „aktiv“. Die Zahl der Todesfälle, die mit Covid-19 in Verbindungen stehen, bleibt bei 80. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen sich innerhalb von sieben Tagen gemessen an 100.000 Einwohnern infiziert haben, ist laut LUA von 154 am Dienstag auf 176 gestiegen.