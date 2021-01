Nach tagelangem Sinkflug ist die Sieben-Tages-Inzidenz in Speyer am Neujahrstag wieder über die 200er-Marke gestiegen. Der Wert, der die Anzahl der gemeldeten Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner angibt, lag am Freitag für die Domstadt bei 215,6. In die Speyerer Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) sind am Neujahrstag zudem 13 weitere nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus eingeflossen. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 1684 Speyerer positiv auf das Virus getestet. Laut LUA gibt es derzeit rein rechnerisch 604 aktive Fälle in der Domstadt. 23 Speyerer sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

