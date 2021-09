Die Corona-Inzidenz ist am Montag in Speyer weiter gestiegen. 26 neue Fälle sind laut Landesuntersuchungsamt in die Statistik eingegangen, sodass der Indexwert für die Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen und pro 100.000 Einwohner auf 154,2 steigt. Am Sonntag hatte er bei 138,4 gelegen.

Zahlreiche Fälle sind nach Einschätzung der Stadt in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der Kurpfalzkaserne (AfA) angesiedelt. Schon vergangene Woche war dort von 53 Fällen die Rede gewesen, jetzt gibt es einen Bericht des Gesundheitsamts über ein „aktuelles Ausbruchsgeschehen“ mit 19 positiv getesteten Personen. Laut Stadt ist nicht ganz klar, wann genau die einzelnen Fälle in die Inzidenz einfließen oder eingeflossen sind. „Davon abgesehen ist uns kein größeres Ausbruchsgeschehen bekannt“, so eine Verwaltungssprecherin.

Impfbus am Sealife

Von städtischer Seite wird weiterhin für das Impfen gegen das Virus geworben, gerade in der bundesweiten Impfwoche von 13. bis 19. September. Auch Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat dazu einen Appell veröffentlicht: „Krempeln Sie die Ärmel hoch, lassen Sie sich impfen und ermutigen Sie auch andere dazu.“ Eine Sonderimpfaktion in Speyer ist der Besuch des Impfbusses des Landes am Samstag, 18. September, 8 bis 18 Uhr, am Sealife.