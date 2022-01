Der deutliche Anstieg bei den Infektionen mit dem Coronavirus hat sich am Freitag fortgesetzt. Für den Bereich der Stadt Speyer meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) 120 neue Infektionen binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tages-Inzidenz umgerechnet auf 100.000 Einwohner steigt von 679 auf 776. Der Wert für ganz Rheinland-Pfalz liegt laut LUA bei 888. In Speyer gab es 6989 Fälle seit Pandemie-Beginn vor fast zwei Jahren. 108 Bürger sind an oder mit dem Virus verstorben. Der Wochenbericht des LUA vom Donnerstag weist für Speyer 334 Neuinfektionen binnen sieben Tagen aus. Bei der Teilgruppe der Zwölf- bis 19-Jährigen war die Inzidenz mit 1156 in dieser Zeit am höchsten. Im Bericht stehen vier Todesfälle in den vergangenen 28 Tagen.