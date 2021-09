Zwei neue Corona-Infektionen in der Stadt Speyer hat am Dienstag das Landesuntersuchungsamt gemeldet. Das sind weniger als eine Woche zuvor, sodass die Sieben-Tages-Inzidenz von 154,2 auf 136 fällt. Am höchsten ist sie in der Teilgruppe der bis 20-Jährigen: 318. Bei den Über-60-Jährigen ist sie mit 32,4 am niedrigsten. 230 Fälle gelten laut Land als aktuell. Seit Pandemie-Beginn waren es 3178.