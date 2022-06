49 Neuinfektionen mit dem Coronavirus standen am Montag für Speyer in der Tagesmeldung des Landesuntersuchungsamts (LUA). Die Sieben-Tages-Inzidenz – am Freitag noch bei 250,3 – stieg damit auf 287,7. Sie liegt unter dem rheinland-pfälzischen Landesmittel von 472 und auch unter der Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis (392,9) und im Kreis Germersheim (407,7). Die Altersgruppe mit der höchsten Inzidenz in Speyer sind die 20- bis 59-Jährigen mit 355,2. Seit Beginn der Pandemie wurden für die Domstadt 16.749 Infektionen gemeldet.