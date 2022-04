141 Neuinfektionen mit dem Coronavirus laut Mitteilung des Landesuntersuchungsamts (LUA) vom Montag lassen die Sieben-Tage-Inzidenz in der kreisfreien Stadt Speyer steigen: 760,7 betrug sie am Sonntag, bei 969,6 lag sie am Montag. Der rheinland-pfälzische Durchschnitt wird mit 1446 angegeben. Laut Gesundheitsamt gab es in Speyer in den vergangenen sieben Tagen drei Neuinfektionen bei Null- bis Dreijährigen, 37 bei Fünf- bis 14-Jährigen, 106 bei 15- bis 34-Jährigen, 171 bei 35-bis 59-Jährigen, 54 bei 60- bis 79-Jährigen und 15 in der Altersklasse 80 plus.