Speyer. Mit sieben Corona-Neuinfektionen, die in die Statistik des Landes eingingen, ist die Inzidenz in Speyer am Donnerstag gestiegen – von 41,5 auf 45,5. Das Gesundheitsamt erwartet weitere Steigerungen.

Die Menschen hätten seit Mitte Februar wieder mehr Kontakte, sagte Alexander Weber, Abteilungsleiter in der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises, der für das auch Speyer betreuende Gesundheitsamt zuständig ist. „In Verbindung mit der Mutation ist es unausweichlich, dass die Fallzahlen wieder steigen“, erwartet er. Dies würde mögliche Öffnungsschritte, wie sie das Land in Aussicht gestellt hat, erschweren.

77 der 2023 Corona-Betroffenen in Speyer seien noch krank. 27 Fälle könnten auf Mutationen beruhen, so die Statistik.