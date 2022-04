39 Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Samstag und 37 am Sonntag hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) für die Stadt Speyer gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz, am Freitag noch bei 841,5, sank damit auf 760,7. Speyer weist damit nur rund die Hälfte des Durchschnittswertes für Rheinland-Pfalz auf und ist nach Landau und Ludwigshafen die kreisfreie Stadt im Bundesland mit der geringsten Inzidenz. Am niedrigsten ist der Wert in der Teilgruppe der Über-60-Jährigen mit 446,8. Die Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis liegt bei 827,7, im Kreis Germersheim bei 1840,2.