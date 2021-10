Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldete am Dienstag sieben Infektionen mit dem Coronavirus in Speyer. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt auf 145,8. Damit hat Speyer nicht mehr die höchste Inzidenz bei den Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz. Die Hospitalisierungsrate steigt dagegen weiter. Das LUA gibt sie mit 3,1 an. Der Anteil der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz, die mit Covid-19-Patienten belegt sind, sinkt auf 3,85 Prozent.