Die Corona-Inzidenz in der Stadt Speyer hat am Dienstag ihre Berg-und-Tal-Fahrt knapp unter der 1000er-Marke fortgesetzt. Gemeldet wird nach wie vor regelmäßig eine dreistellige Anzahl von Neuinfektionen pro Tag, am Dienstag waren es 140. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank damit von 969,6 auf 865,2. Am höchsten war sie in der Teilgruppe der 20- bis 59-Jährigen mit 1019,9. Im Umland lag sie über dem Speyerer Wert: im Rhein-Pfalz-Kreis bei 896,3, im Kreis Germersheim bei 1596.