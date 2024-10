Mit inzwischen acht Mitarbeitern ist die Firma PCM Private Capital Management in der Schulergasse in Speyer ansässig. Geschäftsführer Timo Renner berichtet über mehrere Zertifikate, die er erhalten hat.

Er profitiere von bundesweiter und internationaler Bedeutung der Auszeichnungen, so Renner. Zum einen gehöre er laut dem „Erfolg Magazin“ zu den „500 wichtigsten Köpfe der Erfolgswelt“ und „100 Top Coaches & Berater“. Zum anderen sei er zum „Innovator des Jahres 2024“ gewählt worden. Diesen laut Ausrichter IOY GmbH ( Berlin) größten Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft werde er in November in Berlin überreicht bekommen.

Seit Kurzem dürfe er sich zudem „Unternehmer der Zukunft“ nennen, so Renner. Dieses von der JDB Media GmbH (Hamburg) vergebene Siegel zeichne Unternehmer aus, die erfolgreich den Wandel vom traditionellen Kaufmann zur modernen Führungskraft vollzogen hätten. Schirmherrin ist die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD).

Trend zu Kryptowährungen

Renner und sein PCM-Team wollen ihren Kunden Investmentstrategien verkaufen. Nach Möglichkeit sollten diese steuerfrei oder steueroptimiert sein. „Trendprodukte sind aktuell natürlich die Kryptowährungen“, berichtet er. PCM biete Dienstleistungen im sogenannten Krypto-Mining an. „Die Mandanten sind dann Inhaber eines solchen Miners und ihnen gehören die geschürften Coins direkt selbst.“ Weitere Trends seien derzeit ein starker Fokus auf Vermögensschutz sowie im Bereich der Firmenkunden die Liquiditätssteigerung und Mitarbeiterbindung. Steuerreduzierung sei vor allem in den Bereichen Einkommen, Schenkung- und Erbschaftssteuer möglich. Teils würden Investments außerhalb der EU nachgefragt, die höhere Renditen und geringere Risiken aufwiesen.