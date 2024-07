Augenblick der Woche: Kaum war die Ferienzeit angebrochen, füllte sich die Minigolf-Anlage im Speyerer Domgarten spürbar. Es sei „das Doppelte bis Dreifache“ an Betrieb im Vergleich zu normalen Werktagen, berichtet Emine Ramadani, die die Anlage zusammen mit Gatte Ibrahim und einem Mitarbeiter betreibt. Am Montag seien angemeldete Schulklassen aus Mannheim und Philippsburg kurz vor deren Sommerferien hinzugekommen. Sie hätten Stammgäste aus einem Bereich von der Schweiz bis nach Köln, sagt Ramadani.

Die Ramadanis sind sich sicher, dass auch der gepflegte Zustand, auf den sie als Pächter der städtischen Anlage viel Wert legen, zum Erfolg beiträgt. Sie sind jetzt in ihre zehnte Saison gegangen. Diese sei wegen des Wetters langsam angelaufen, aber zuletzt gut gewesen, so Ramadani. Sie plant größere Investitionen in die 18 Bahnen: Nicht nur ein Austausch von Platten stehe an, sondern auch eine Renovierung mit Abschleifen und neuer Speziallackierung, die länger halten solle als bisher.