Wenn die Temperaturen steigen, wird auch die Große Drüsenameise Tapinoma magnum wieder aktiver. Die invasive Art ist längst in Speyer angekommen. Wie läuft die Bekämpfung?

Was unterscheidet Tapinoma magnum von anderen Ameisenarten?

Die große Drüsenameise kam laut Umweltbundesamt aus dem Mittelmeerraum über Warentransporte in die Europäische Union. In Deutschland gibt es sie etwa seit 2009. Die Ameisen seien komplett schwarz gefärbt. Arbeiterinnen erreichten eine Größe von zwei bis fünf Millimetern. Im Unterschied zu anderen Ameisenarten wie der hier heimischen Schwarzen Wegeameise bildet Tapinoma magnum sogenannte Superkolonien aus mehreren Nestern und zahlreichen Königinnen. Dieses System könne unterirdisch weit verzweigt sein. Die Große Drüsenameise bevorzuge offene Flächen mit sandigen Böden. „Sie kommt bevorzugt in Siedlungsgebieten vor, in denen sie ihre Nester in der Nähe von Mauern und Hausfundamenten, unter Pflaster und Gehwegplatten, aber auch in oder unter Blumenkästen und -kübeln bis in eine Bodentiefe von einem Meter anlegt“, schreibt das Umweltbundesamt. Die Ameisen können zur Plage werden: Die Insekten sorgen besonders in einigen südpfälzischen Kommunen für Kummer, sind aber auch bis nach Speyer vorgedrungen.

Was ist das Problem?

Die Ameisen können große Schäden anrichten – zum Beispiel an Häuserfassaden oder an Elektrik. Ihre weit verzweigten unterirdischen Bauten unterhöhlen Straßen und Gehwege. Außerdem „führt ihr massives Auftreten zu starker Belästigung in Gebäuden und Gärten“, so das Umweltbundesamt. Eine Gesundheitsgefahr für Menschen bestehe nicht. Tapinoma magnum gilt als biologisch invasive Ameisenart. EU-rechtlich ist sie bislang nicht gelistet, das Bundesamt für Naturschutz stuft die Insekten aber als „potenziell invasive Art“ ein.

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Wo gibt es Befall im Speyerer Stadtgebiet?

Der Stadt liegen nach Auskunft einer Verwaltungssprecherin Hinweise auf ein Vorkommen von Tapinoma magnum aus den Bereichen Rosensteiner Hang, Eichenweg, Krokusweg, Sanddornweg, Kiefernweg, Birkenweg sowie vom städtischen Parkplatz Ecke Auestraße/Wormser Landstraße vor. Nachweislich verifiziert seien Meldungen aus dem Rosensteiner Hang und dem Eichenweg. „Prinzipiell ist die Art vermutlich im gesamten Stadtgebiet verteilt, dies sind jedoch nur die bisher bekannten Meldungen.“

Sind Schäden bekannt?

„Bisher wurden bei den regelmäßigen Begehungen von Straßen und Gehwegen keine Schäden festgestellt, die eindeutig auf einen Ameisenbefall zurückzuführen sind“, erklärt die Stadt-Sprecherin. Das typische Schadensbild seien lose Pflastersteine. Die Ameisen würden den Bettungssand unter den Steinen weggraben. Anwohner berichteten in der Vergangenheit, dass die Insekten teilweise schon in Vorratskammern vorgedrungen seien.

Welche Schritte plant die Stadt zur Eindämmung?

„Die Stadt hat sich bereits im vergangenen Jahr mit der Thematik beschäftigt und Erfahrungen aus umliegenden Städten ausgewertet“, so die Sprecherin. Eine vollständige Bekämpfung sei schwierig, weil sich die Ameisen meist an andere Stellen im Stadtgebiet verlagerten. Geplant sei daher eine gezielte Bekämpfung auf „prekären Flächen“. Das könnten stark befahrene Straßen oder wichtige Kreuzungen sein. So sollen Schäden eingedämmt werden. Allerdings gilt: „Vor der Anwendung von Bekämpfungsmitteln muss die Ameisenart zunächst sicher bestimmt werden, um einheimische oder geschützte Arten nicht zu gefährden.“

Andere Kommunen versuchen, die Art mit dem Sedimentgestein Kieselgur einzudämmen. Wäre das auch in Speyer vorstellbar?

„Grundsätzlich ja“, heißt es aus dem Rathaus. Kieselgur gelte als derzeit bestes Mittel für eine gezielte Bekämpfung. Das feine Pulver besteht hauptsächlich aus fossilen Schalen abgestorbener Kieselalgen. Es zerstört den Chitinpanzer der Insekten und trocknet sie aus. Voraussetzung für den Einsatz sei jedoch, dass die Art zuvor korrekt als Tapinoma magnum bestimmt wird, so die Verwaltung. „Die Bekämpfung erfordert gebündelte Arbeitskraft“, erläutert die Sprecherin. Außerdem entstünden Kosten für beauftragte Schädlingsbekämpfer.